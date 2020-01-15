У Солонці автівка насмерть збила львів’янина. Водій втік з місця аварії

Вчора, 14 січня, близько 18 год. в с. Солонка Пустомитівського району, що біля Львова, автомобіль насмерть збив 58-річного пішохода та втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, на вул. Стрийській, 2 у с. Солонка було здійснено наїзд на 58-річного пішохода, мешканця м. Львова. Пішохід, від отриманих травм, загинув на місці події. Водій на автомобілі покинув місце ДТП.

Особа водія та обставини події встановлюються.