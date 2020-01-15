У Польщі в ДТП загинули двоє українців

Вчора, 14 січня, поблизу Варшави сталася ДТП, в якій загинуло четверо осіб, двоє з яких – українці. Про це повідомила «Укрінформу» керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса, передає Львівський портал.

«На превеликий жаль, у цій жахливій ДТП загинули двоє громадян України – рідні брати, віком 28 та 29 років», – повідомила консул.

Дипломат зазначила, що родичі загиблих уже дізналися про смерть і виїхали до Польщі, аби зайнятися питаннями репатріації тіл рідних додому.

За її словами, справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України в Польщі.

Світална Криса поінформувала, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу і проводиться розслідування. Також додала, що двоє інших загиблих є громадянами Польщі.

ДТП сталася у вівторок приблизно о 13.30 поблизу населенного пункту Любіце. Легковий автомобіль, в якому подорожувало четверо чоловіків і який прямував у напрямку Варшави, з невідомих причин з великою швидкістю і без гальмування в’їхав ззаду під вантажний автомобіль. Усі четверо пасажирів автомобіля загинули на місці.

Фото: tvn24.pl