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У Львові врятували чоловіка, який не міг вибратись із замкненої квартири на дев’ятому поверсі

Ольга Денисяка

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Вчора, 14 січня, у Львові рятувальники звільнили із замкненої квартири багатоповерхівки 53-річного чоловіка, який просив про медичну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Так, о 17:23 до рятувальників надійшло повідомлення, що у Львові на вулиці Вернадського, 14 на останньому поверсі дев’ятиповерхового будинку не може самостійно відкрити двері та просить про допомогу 53-річний власник.

«Рятувальники за допомогою ручного інструменту, відчинили двері та забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції та швидкої медичної допомоги. Чоловіка передано працівникам медичної служби», – йдеться в повідомленні.

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