У Львові відбудеться фінал міжнародних змагань з футзалу

Українська збірна пройшла у фінал міжнародного футзального турніру серед жінок, який відбудеться сьогодні, 15 січня, у палаці спорту «Галичина». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У турнірі беруть участь 6 національних жіночих збірних, серед яких збірна України, Угорщини, Італії, Чехії, Словаччини та Фінляндії.

Учора наші футзалістки перемогли збірну Фінляндії з рахунком 5:2, таким чином завоювавши право поборотися за головний Кубок. Сьогодні українські спортсменки боротимуться за перше місце проти збірної Італії. Початок матчу о 16:45.