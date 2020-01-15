У Львові патрульні врятували чоловіка з ознаками інсульту

Вчора, 14 січня, близько 17:00 год. патрульні звільнили із замкненої квартири та передали медикам чоловіка з ознаками інсульту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Мешканці будинку на вулиці Вернадського звернулись до патрульних через те, що почули стогін з квартири, власник якої, переніс два інсульти та має дуже хворе серце. Ключів від помешкання та контактів родичів ніхто не мав.

Патрульні одразу зорієнтувалися і викликали швидку допомогу та бригаду ДСНС, оскільки зрозуміли, що самотужки двері не відчинять.

«Двері відчинили рятувальники за допомогою техніки. Патрульні негайно зайшли до квартири й виявили на підлозі хворого. Він продовжував стогнати й не реагував на звернення. Інспектор не припиняла заспокоювати чоловіка і поміряла йому тиск. Результат – 70 на 40. У хворого були ознаки інсульту», – йдеться в повідомленні.

У телефоні 52-річного потерпілого знайшли номер сина. Поліцейські зв’язалися з ним і повідомили про ситуацію. Згодом хворого госпіталізували з підозрою на інсульт.