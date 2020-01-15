У Бориславі впіймали квартирного злодія, який скоїв крадіжку в ніч на Різдво

У Бориславі поліцейські викрили зловмисника, причетного до квартирної крадіжки у різдвяну ніч. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 7 січня у Бориславське відділення поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що впродовж ночі з її будинку невідома особа викрала ювелірні вироби, побутову техніку та інше майно.

Працівники карного розшуку встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 35-річний місцевий мешканець, який пошкодив вікно і проник у житло. У нього правоохоронці виявили та вилучили частину викраденого майна та інші речові докази.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу, досудове розслідування триває.