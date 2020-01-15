Попри зниження курсу гривні Нацбанком, в обмінниках Львова валюта стабілізувалася

Національний послабив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 15 січня американська валюта подорожчала на 10 копійок і встановлена на позначці 24,02 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 6 копійок і встановлений на рівні 26.68 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро стабілізувалися. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.85 грн (+-0 коп.), а купують по 24.20 грн (+-0 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 26.30 (+10 коп), а продають по 26.80 грн (+-0 коп.).

Злотий по 6.17 – 6.27 грн відповідно.