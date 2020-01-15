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Подружжя шахраїв у Львові торгувало фіктивними документами для отримання іноземного громадянства

Соломія Головіна

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Правоохоронці викрили подружжя шахраїв, які «працювали» у Львові та на Тернопільщині, виготовляючи фіктивні документи для отримання іноземного громадянства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що подружжя з Тернопільщини організувало шахрайську схему з виготовлення підроблених документів.

Під час досудового розслідування, відкритого за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що чоловік з дружиною віком 42 та 40 років виготовляли пакет фіктивних документів, необхідних для отримання громадянства Республіки Румунія. Діяли шахраї на території Львова та Тернопільської області. Вартість такої послуги сягала майже 60 тисяч гривень.

Так, сьогодні, 15 січня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Львові та на Тернопольщині. Було виявлено та вилучено підроблені документи різних юридичних осіб, фіктивні документи для отримання громадянства, печатки, оргтехніку, флеш-накопичувачі та інші речові докази.

Зараз поліцейські встановлюють усіх потерпілих, а також суму завданих збитків внаслідок шахрайських дій. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам підозри. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція Львівщини

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