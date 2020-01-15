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Одяг та машинки для набивки сигарет: львівські митники затримали чергову контрабанду

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Краковець- Корчова» митники виявили у водія рейсового автобуса 400 машинок для набивки сигарет та понад 300 одиниць нового одягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДФС Львівщини.

 

У повідомленні йдеться, що 45-річний водій рейсового автобуса, що прямував з Вроцлава до Верховини, під час письмового декларування заявив про відсутність будь-яких речей.

Однак під час митного огляду автобуса в багажному відділенні та салоні митники виявили 400 пристроїв для набивки сигарет, а також 374 одиниці одягу, зокрема штани та блузи іноземного виробництва. Під час письмового пояснення водій зазначив, що цей товар його попросили перевезти через кордон.

Так громадянин не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар, який переміщував через митний кордон України. Такі його дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 472 Митного кодексу України. Товар, орієнтована вартість якого близько 200 тис. грн, вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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