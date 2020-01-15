На Львівщині рейсовий автобус насмерть переїхав чоловіка

Сьогодні вранці, 15 січня, близько 05:50 год. поблизу с. Тарасівка Пустомитівського району автобус насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, водій рейсового автобуса «Львів-Журавники» здійснив наїзд на 32-річного пішохода, мешканця с. Тарасівка Пустомитівського району. Пішохід, від отриманих травм, загинув на місці події.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини, за цим фактом відкрито кримінальне провадження — порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Всі обставини події встановлюються. Ведеться досудове розслідування.

Фото: поліція