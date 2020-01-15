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На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Ольга Денисяка

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Вчора, 14 січня, російські  збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: неподалік Новотроїцького та Мар’їнки – зі стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів; поруч з Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів; тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм – 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети; поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисникам Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету. За поточну добу втрат з нашого боку немає.

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