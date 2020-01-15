Львів побив температурний рекорд

Сьогодні, 15 січня, у Львові температура повітря піднялась до 10 градусів тепла. Це найвища температура повітря за 130-річну історію метеорологічних спостережень. Такі дані Sinoptik, передає кореспондент Львівського порталу.

Як уточнила Львівському порталу синоптик Львівського гідрометецентру Ірина Михайлів, станом на 14 год. у Львові зафіксована максимальна температура повітря 9,5 градусів тепла.

«Попередній рекорд – 8,7 градусів тепла був зафіксований у 1975 році. Тобто на 0,8 градуси Львів сьогодні побив температурний рекорд», – розповіла синоптик.

До слова, найхолодніше 15-те січня було у 1972 році коли зафіксували 20,2 градуси морозу.

Додамо, на завтра синоптики прогнозують до 7-ми градусів тепла.