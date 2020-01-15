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ЛКП «Лев» відновило роботу після планового карантину

Соломія Головіна

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У ЛКП «Лев» завершився обов’язковий плановий карантин, який тривав з 1 до 14 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, підприємство знову відновило роботу з гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин та надання всієї необхідної ветеринарної допомоги пацієнтам першої комунальної ветеринарної клініки.

«Ми віримо, що наші зусилля будуть корисними для чотирилапих пацієнтів, зроблять роботу персоналу та перебування власників тварин у першій комунальній ветеринарній клініці більш комфортними», – говорить директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

3 1 до 14 січня в ЛКП «Лев» тривав двотижневий плановий карантин. Упродовж цього часу працівники підприємства та ПКВК провели усі необхідні карантинні заходи, продезінфікували усі приміщення, територію, вольєри, будки, інвентар та провели поточні ремонтні роботи. Попри карантин, ЛКП «Лев» та Перша комунальна ветеринарна клініка працювали у звичному режимі.

Довідка:

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

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