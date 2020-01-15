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Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя завітає на відриття МолоДвіжЦентру у Львові

Вероніка Рой

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Наступної суботи, 25 січня, у Львові на вул. Чайковського, 31 відбудеться відриття МолоДвіжЦентр, який повинен стати новою платформою, новим осередком для молоді, для її розвитку та розвитку міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

МолоДвіжЦентр має 360 кв. м, тому стане одним з найбільших таких в Україні. Тут працюватиме кухня, гардероб, великий зал для нарад великий зал для івентів, кімнати для воркшопів, офіс, санвузли і технічні приміщення. З приміщення можна буде вийти у внутрішній дворик, де незабаром облаштують громадський простір.

«МолоДвіжЦентр є місцем для розвитку нових, креативних ідей. Місце створення шаленства та двіжу, місце народження нових знайомств та потужних проектів. І в той же час, коли ми розвиваємось самі, ми маємо пам’ятати, що повинні думати глобально, а діяти локально. МолоДвіж це більше, ніж захід чи центр, це цілісна система, яка прагне розвитку та масштабування», — зазначає керівник центру Олег Малець.

Як повідомляють у мерії, на урочистому відкритті центру заплановане перерізання стрічки, презентація центру та звіт діяльності МолоДвіжу, панельна дискусія з наглядовою радою, презентація програми U-Report Ukraine та участі її амбасадора, лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі.

МолоДвіжЦентр — це міські молодіжні дослідження, які передусім підказують нам куди і як рухатись. Тут основним пунктом стоїть #LvivMoloDvizhResearch, який повним ходом реалізується і зовсім скоро даватиме цікаві дані. Окрім того, це волонтерський штаб — #LvivMoloDvizhVolonteersCorps. Новий центр — це інформаційно-комунікаційний медіа-ресурс або просто #МолоДвіжМедіа. Також планується створення якісної, гнучкої у функціонуванні, ефективної в результатах мережі молодіжного середовища міста, тобто #LvivMoloDvizhNetwork.

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