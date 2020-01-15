До Львова приїхав командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади

Вчора до Львова прилетів командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади генерал-лейтенант Уейн Д. Ейр. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

Метою візиту високопосадовця Збройних Сил Канади є зустріч із керівництвом Національної академії сухопутних військ, ознайомлення зі структурою, завданнями та діяльністю видового навчального закладу, можливостями та інфраструктурою Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що входить до складу вишу, тощо.

Спершу генерал-лейтенант Уейн Д. Ейр зустрівся з начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком, який ознайомив канадського військового високопосадовця з історією та сьогоденням військового вишу, специфікою підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів для Українського війська, досягненнями колективу академії на ниві міжнародного військового співробітництва та імплементації у вітчизняну військову освіту стандартів армій провідних країн світу, насамперед членів НАТО.

Сьогодні ж командувач Сухопутних військ збройних сил Канади генерал-лейтенант Уейн Д. Ейр разом із членами своєї делегації відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Там, зокрема, запланований брифінг командира операції ЮНІФАЄР підполковника Джеффрі Тупа щодо діяльності та подальших завдань військовослужбовців ЗС Канади, які тренують українських військовослужбовців, а також безпосередня зустріч генерал-лейтенанта Уейна Д. Ейра з офіцерами та сержантами Збройних сил Канади.

Фото: Академія сухопутних військ