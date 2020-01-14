Забій, вивих та перелом: все, що треба знати про зимові травми

Взимку суттєво зростає ризик отримати травму, тож надворі, особливо під час ожеледиці, варто бути максимально уважним і пам’ятати про першу допомогу при забоях, вивихах, розтягненнях та переломах. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ України.

Забій

Забій – це травма шкірного покриву без пошкодження його цілісності. Травмоване місце набрякає і на ньому з’являється синець, натомість під шкірою через розрив великих судин може накопичуватись кров (гематоми).

Забої можуть порушувати функції пошкодженого органу. Забій м’яких тканин викликає лише біль і помірне обмеження руху кінцівок, натомість забої внутрішніх органів можуть стати навіть причиною смерті.

При забої потрібно забезпечити пошкодженій ділянці тіла спокій. Щоб припинити крововилив, на м’які тканини треба накласти тугу пов’язку та підняти уражену ділянку тіла. Для того, щоб зменшити біль та запальні явища, прикладіть до травмованого місця щось холодне. Дезінфікуйте забій, якщо на ньому є подряпини. При серйозних забоях внутрішніх органів одразу звертайтеся до лікаря.

Розтягнення

Вони можуть виникати через рухи у невластивий для суглоба напрям або через рухи, які перевищують його фізіологічний об’єм. Для розтягнень характерна поява різкого місцевого болю, при цьому значно порушуються функції суглобів.

Перша допомога при розтягненнях:

прикладіть лід до місця травми. Це зменшить біль і набряк;

зробіть тугу пов’язку на ушкоджений суглоб. Проте пам’ятайте, що вона не повинна порушувати звичайного кровообігу і чутливості шкіри ушкодженої кінцівки;

тримайте травмовану кінцівку вище рівня серця. Це допоможе зменшити приплив крові, що дозволить зменшити набряки.

Якщо постраждалий відчуває надмірний біль або травмоване місце дуже набрякло потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою.

Вивих

Вивих – це зсув суглобових кінців кісток. Він може супроводжуватися розривом суглобової капсули. Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, у суглобах нижньої щелепи та пальців рук.

Ознаки вивиху:

біль у кінцівці;

деформація ділянки суглоба;

відсутність активних і неможливість пасивних рухів у суглобі;

кінцівка зафіксована у неприродньому положенні;

зміна довжини кінцівки.

Перша допомога при вивиху – це зменшення болю, тому прикладіть щось холодне до пошкодженого суглоба та випийте знеболювальне. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку у тому положенні, яке вона набула вже після травмування. Якщо постраждала нижня кінцівка, потрібно знерухомити її за допомогою шин або підручних засобів. Якщо постраждала верхня – підвісити її на косинці.

У жодному випадку не вправляйте самостійно вивихнути кінцівку! Це може зробити лише людина з медичною освітою.

Перелом

Переломи бувають відкритими і закритими. Для відкритого перелому характерні біль, наявність рани у місці перелому та кровотеча, неприродне положення кінцівки, хрускіт у місці перелому та уламки кістки в рані.

Закритий перелом має ті ж симптоми, проте відсутня рана. На місці перелому утворюється гематома, кінцівка збільшується в об’ємі.

Якщо ви побачили у потерпілого ознаки відкритого перелому, надайте першу допомогу у такому порядку:

розріжте одяг над раною; накладіть на рану чисту, стерильну пов’язку; допоможіть травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю; зафіксуйте пошкоджену кінцівку (накладіть шину чи використайте підручні засоби); вкрийте людину термопокривалом/покривалом.

При закритому переломі повторіть те ж саме, починаючи з пункту №3. До прибуття екстреної медичної допомоги постійно наглядайте за травмованою людиною. Якщо стан постраждалого почав погіршуватися, зателефонуйте диспетчеру повторно.

Як уникнути травм під час ожеледиці: