В обмінниках Львова гривня заколивалася

Національний посилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 14 січня американська валюта втратила 4 копійки і встановлена на позначці 23,92 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро навпаки знизився на 4 копійок і встановлений на рівні 26.62 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро стабілізувалися. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.85 грн (+-0 коп.), а купують по 24.20 грн (-10 коп.). Натомість за євро в обмінниках дають по 26.20 (+10 коп), а продають по 26.80 грн (-5 коп.).

Злотий по 6.15 – 6.25 грн відповідно.