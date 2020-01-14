У Львові ВАЗ наїхав на 60-річну жінку

На вулиці Шевченка у Львові автомобіль наїхав на мешканку Турківщини. Постраждалу жінку госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 14 січня, о 6:50 год. на вулиці Шевченка.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 31-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 60-річну мешканку Турківського району.

Жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.