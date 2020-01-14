У Львові шукають бізнес-тренерів

Міське управління економіки планує організувати у Львові курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Зараз для проведення навчань розшукують бізнес-тренерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Курс «Вчимося бізнесу» охоплюватиме 10 занять, тривалістю 3 години кожне.
Орієнтовний перелік тем:
- Логістика започаткування підприємницької діяльності.
- Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
- Дослідження та аналіз ринку.
- Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
- Основи маркетингу.
- Система оподаткування та звітність.
- Фінансове планування.
- Громадсько-ділові відносини.
- Менеджмент.
- Бізнес-план: структура та основні розділи.
Пропозиції слід подавати до 20.01.2020 на електронну пошту: ver.lviv.mail@gmail.com. Тел.: +38 (032) 297-57-64. Тел. моб.: +38 (098) 323-63-43. Факс: +38 (032) 235-42-26.
Ольга Денисяка