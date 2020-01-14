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У Львові шукають бізнес-тренерів

Ольга Денисяка

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Міське управління економіки планує організувати у Львові курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Зараз для проведення навчань розшукують бізнес-тренерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Курс «Вчимося бізнесу» охоплюватиме 10 занять, тривалістю 3 години кожне.

Орієнтовний перелік тем:

  1. Логістика започаткування підприємницької діяльності.
  2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
  3. Дослідження та аналіз ринку.
  4. Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
  5. Основи маркетингу.
  6. Система оподаткування та звітність.
  7. Фінансове планування.
  8. Громадсько-ділові відносини.
  9. Менеджмент.
  10. Бізнес-план: структура та основні розділи.

Пропозиції слід подавати до 20.01.2020 на електронну пошту: ver.lviv.mail@gmail.com. Тел.: +38 (032) 297-57-64. Тел. моб.: +38 (098) 323-63-43. Факс: +38 (032) 235-42-26.

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