У Львові проводять поточний ремонт доріг: перелік вулиць

Районні адміністрації Львова проводять поточний ремонт вулиць. На такі роботи у 2020 році райони мають 63 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом на поточний ремонт на цей рік райони мають 63 млн грн. Натомість, на капітальний ремонт для кожного району передбачено приблизно по 40 млн грн.

Так, відповідно до сформованого переліку, поточний ремонт вулиць з ліквідації гостроаварійних ям проводитиметься:

Франківський район: вул. Антоновича, вул. Гіпсова, вул. Окружна, вул. Шумського.

Залізничний район: вул. Сяйво, вул. Городоцька.

Шевченківський район: вул. Остряниці, вул. Януша, вул. Донецька.

Личаківський район: вул. Зелена, вул. Лисинецька, вул. Дж. Вашингтона, вул. Палія.

Сихівський район: вул. Морозна, вул. Монастирського, вул. Довженка, вул. Пирогівка.

Однак цей перелік можуть коригувати.

«Ми змінили методику проведення ремонту, а саме: під час робіт із ліквідації ям ми, першочергово, зарізаємо кути, смолимо по боках, щоб асфальт якісно тримався, і лише тоді кладемо асфальт. Погодні умови сприятливі – впродовж трьох днів буде температура 6−7 градусів, на дворі сухо, немає дощу, тому плануємо, що ці три дні проводитимемо ремонт. Плануємо, що в лютому також, за сприятливих погодних умов, ще раз будемо ліквідовувати ями на вулицях. Адже хочемо, щоб на кінець березня мінімізувати кількість ям на вулицях міста», – відзначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Також вона розповіла, що сьогодні зранку розпочав працювати асфальтний завод Шевченківського району, щоб ліквідовувати ями гарячим асфальтом.

«Плануємо, що за сьогодні на ліквідацію ям буде використано 55 тонн асфальту. Станом на зараз, уже взяли 33 тонни асфальту. Кожен район бере асфальт, відповідно до своєї потреби. Найбільше взяв Шевченківський район. Основний об’єм робіт має бути проведений на магістральних вулицях. Але якщо гостроаварійні ями є на внутрішньоквартальних вулицях, їх теж будуть ліквідовувати», – повідомила Ірина Маруняк.