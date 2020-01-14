У Львові планують змінити схему руху маршрутки № 28

Схему руху маршрутки № 28 хочуть скоротити до ТЦ «Форум». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Зараз автобус курсує від Старого Рудно до АС-2. На ділянці від АС-2 до вул. Під Дубом цей маршрут дублюється з маршрутами № 1а і № 53. Тому маршрут №28 на цій ділянці є збитковим», –повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Відтак цей маршрут хочуть скоротити до ТЦ «Форум». Також завдяки цьому зменшиться інтервал руху між автобусами – він має становити 13 хв

Для впровадження нової схеми руху автобусного маршруту № 28, за словами Ірини Маруняк, готують на 17 січня відповідний проект рішення виконавчого комітету ЛМР. Після погодження виконавчим комітетом, нову схему необхідно буде погодити в поліції.