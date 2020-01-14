У горах на Львівщині травмувався турист із Харкова

В понеділок, 13 січня, на одній із гірськолижних трас відпочинкового комплексу «Захар Беркут», що біля Славського, травмувався турист із Харкова. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

29-річний харків’янин травмував праву ногу на горі Високий Верх, що в масиві Сколівські Бескиди.

Рятувальниики спустили чоловіка з гори і передали лікарям.

Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!