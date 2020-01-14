У Брюховичах знайшли авіаційну бомбу

Сьогодні, 14 січня, в смт. Брюховичі під час прогулянки в лісі знайшли авіаційну бомбу, часів Другої світової війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Бомбу знайшли в лісі за сто метрів від будинку на вулиці Невеличука, 58Б.

Місце події огородили та виставили охорону. Також подали заявку на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.

Мерія міста нагадує правила техніки безпеки. Так, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно:

негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП);

за можливості, попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч;

позначити місце перебування предмета і, за можливості, огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);

негайно повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101,102 (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження ВНП);

не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;

не торкатись підозрілого предмету;

у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;

очікувати на безпечній відстані від місця знаходження ВНП або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.

Щоб уникнути нещасних випадків, потрібно пам’ятати, що зовнішній вигляд боєприпасів від тривалого перебування в ґрунті або у воді сильно змінюється. Вони під впливом вологи деформуються, іржавіють, і від найменшого дотику вибухають.

Категорично заборонено розбирати боєприпаси, кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати.