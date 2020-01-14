Торік українці почали значно менше їздити в Росію

Українці у 2019 році значно менше перетинали кордон з Росією: пасажиропотік на українсько-російському кордоні зменшився на майже 10%. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Так, якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 – менше 10 млн. При цьому зазначається, що кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб).

Також у 2019-му році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9 %) та Молдовою (на 6,1 %).

Загалом минулого року прикордонники здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян – понад 102 млн осіб.