Поважних львів’ян запрошують у Палац культури на «Різдвяну казку»

У середу, 15 січня, для підопічних Львівського міського територіального центру соціального обслуговування відбудеться святковий захід із колядою «Різдвяна казка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли в управлінні соціального захисту, у програмі заходу – театралізоване дійство у виконанні акторської групи центру творчості Залізничного району, виступи народного вокального ансамблю «Струмочок» УТОС, хору «Нескорені», дитячого ансамблю пісні і танцю «Писанка», хору ЛМТЦ «Львівська дефіляда» та вертепу відділення соціальної адаптації.

На всіх гостей очікує смачний подарунок.

Розпочнеться дійство о 12.00 год в Палаці культури імені Гната Хоткевича, що на вул. Кушевича, 1.

Контактна особа: Оксана Ткач, тел.: 231−43−98.