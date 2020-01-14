ОСТАННІ НОВИНИ

Поважних львів’ян запрошують у Палац культури на «Різдвяну казку»

Ольга Денисяка

|

У середу, 15 січня, для підопічних Львівського міського територіального центру соціального обслуговування відбудеться святковий захід із колядою «Різдвяна казка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповіли в управлінні соціального захисту, у програмі заходу – театралізоване дійство у виконанні акторської групи центру творчості Залізничного району, виступи народного вокального ансамблю «Струмочок» УТОС, хору «Нескорені», дитячого ансамблю пісні і танцю «Писанка», хору ЛМТЦ «Львівська дефіляда» та вертепу відділення соціальної адаптації.

На всіх гостей очікує смачний подарунок.

Розпочнеться дійство о 12.00 год в Палаці культури імені Гната Хоткевича, що на вул. Кушевича, 1.

Контактна особа: Оксана Ткач, тел.: 231−43−98.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...