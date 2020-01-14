Під Дублянами зіткнулись дві автівки. Постраждав 50-річний пасажир

У понеділок, 13 січня, біля міста Дубляни, що на Жовківщині, внаслідок автозіткнення постраждав 50-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, 35-річний мешканець Брюховичів на автомобілі «Ауді А4» врізався в «Опель», яким керував 47-річний житель Кам’янка-Бузького району.

Внаслідок автопригоди тілесні травми отримав пасажир «Опеля», 50-річний житель Кам’янка-Бузького району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.