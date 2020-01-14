На Сихові патрульні врятували 8-річну дівчинку, яка втрачала свідомість

У неділю, 12 січня, у Львові патрульні доставили до лікарні 8-річну дівчинку, яка втрачала свідомість. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився близько 21:00 години на проспекті Червоної Калини. До екіпажу підбіг чоловік і сказав, що його 8-річній доньці погано. Вона втрачала свідомість.

«Патрульні терміново надали допомогу. Увімкнувши маячки червоного і синього кольорів та сирену, поліцейські почали супровід до лікарні на вулиці Пилипа Орлика. В центральній частині міста до них приєднався ще один екіпаж, який почав супроводжувати їх позаду, для безпеки руху», – йдеться в повідомленні.

Аби подолати понад 12 кілометрів через вечірні затори, патрульним знадобилось лише 5 хвилин. Дівчину батько заніс на руках до медиків.