На Львівщині подешевшали макарони та фрукти

У грудні на Львівщині впали в ціні макаронні вироби, фрукти і цукор, натомість подорожчали сметана, молоко та овочі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У грудні 2019-го порівняно з листопадом на Львівщині ціни на продукти харчування зросли на 0,1%. Найбільше подорожчали сметана (2,8%), молоко (2,2%), сири і овочі (по 1,5%). Також віднялась вартість на масло вершкове (1,1%), яйця (0,7%), алкоголь і сигарети (0,7%).

Натомість найбільше у грудні подешевшало пшоно (9,4%), макаронні вироби із м’яких сортів пшениці (3,9%), фрукти (2,1%), цукор (1,8%), м’ясо птиці –(1,2%) та на борошно пшеничне (0,8)%.

На 3% знизились ціни у житлово-комунальній сфері. Це сталось завдяки зменшення тарифів на газ природний (на 10,8%). При цьому вартість інших комунальних послуг не змінилася.

Одяг і взуття в області подешевшали завдяки акціям на зимовий асортимент товарів. Зокрема, ціни на взуття знизились на 1,6%, на одяг – на 0,7%. Ціни на побутову техніку впали вниз на 1,1%. Разом із тим на 14,4% подорожчали послуги нотаріусів.

У сфері транспорту у грудні 2019 року порівняно з попереднім місяцем ціни зменшились на 0,8%. Авіаперевезення подешевшали на 5,7%. Автомобілі подешевшали на 1,9%, паливо та мастила – на 1,4%.