Львівські прикордонники знайшли в мікроавтобусі 20 ящиків контрабандних сигарет

Прикордонники Львівського загону зупинили мікроавтобус «Рено», де згодом знайшли близько 20 ящиків сигарет без жодних документів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

«Прикордонники Львівського загону на трасі «Червоноград-Нововолинськ», неподалік державного кордону, зупинили мікроавтобус марки «Рено». Під час перевірки в багажному відділенні транспортного засобу виявлено тютюнові вироби з акцизними марками України у кількості близько 20 ящиків», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що в ході бесіди ні водій, а ні пасажир, який знаходився в салоні автомобіля, не змогли пояснити правоохоронцям походження такої великої кількості сигарет.

Вони також не змогли надати на товар жодних документів. Зважаючи на це автомобіль з товаром правоохоронці доправили до відділу прикордонної служби «Павловичі». Згодом тютюнові вироби передали представникам поліції.

До ДФС направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками ст. 199 ККУ «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів».

Фото: ДФС