Львівські правоохоронці розшукують злодія

Поліцейські Львівщини розшукують 24-річного хлопця, якого підозрюють у крадіжці транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

«Працівники Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, розшукують Людкевича Назарія Володимировича, 10.03.1996 р.н., уродженця міста Дрогобич», – йдеться в повідомленні.

Всіх, кому що-небудь відомо про його місце перебування, правоохоронці просять терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-95-51 чи 102.

Фото: поліція