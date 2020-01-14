Доба на Донбасі: окупанти не припиняють обстріли

Минулої доби, 13 січня, збройні формування Російської Федерації й надалі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Вони шість разів обстрілювали позиції українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Найактивнішим ворог був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут він відкривав вогонь по наших військових неподалік Зайцевого і Луганського, Оріхового, Новотошківського та Новолуганського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник стріляв по українських позиціях біля Василівки.

Окупанти гатили по українських позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Під час ворожих обстрілів 13 січня ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Із початку 14 січня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає.