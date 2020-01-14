12-річна дівчинка потрапила під колеса авто на пішохідному переході у Львові

У Львові на вулиці Княгині Ольги сьогодні, 14 січня, «Опель Астра». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 14 січня, о 14:45 год. на вулиці Княгині Ольги.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Астра», 65-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 12-річну місцеву мешканку.

Дівчинку із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, діагноз уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За інформацією очевидців дівчинку збили на пішохідному переході. Зокрема, про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook.