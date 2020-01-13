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Забудовник має законні підстави будувати ЖК «Львівська мрія» на Володимира Великого, – рішення суду

Наталя Дуляба

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Приватному підприємству «Озерна алея» суд відновив право на будівництво спортивно-рекреаційного комплексу з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А. Про це йдеться в ухвалі Восьмого апеляційного адміністративного суду від 3 січня 2020 року.

 

Містобудівні умови та обмеження на будівництво спортивно-рекреаційного комплексу із житловими одиницями, підземним паркінгом і об’єктами громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А у Львові ПП «Озерна алея» затвердив виконавчий комітет Львівської міськради у липні 2018 року.

Втім 19 листопада 2019 року Державна архітектурно-будівельна інспекція у Львівській області видала припис щодо призупинення будівельних робіт на цьому об’єкті, а згодом взагалі скасувала видану виконкомом Львівської міськради містобудівну документацію.

Своєю чергою підприємство «Озерна алея» не погодилось із такими рішеннями ДАБІ у Львівській області і подало в суд. Торік у травні Львівський окружний адміністративний суд визнав, що ДАБІ у Львівській області неправомірно скасувала видані ПП «Озерна алея» містобудівні умови та обмеження. Відтак своєю ухвалою суд скасував таке рішення ДАБІ у Львівській області.

Через Восьмий апеляційний адміністративний суд 10 грудня 2019 року ДАБІ Львівщини заборонила ПП «Озерна алея» виконувати будь-які будівельні роботи на вул. Володимира Великого, 2-А. Однак підприємство подало клопотання про скасування цієї заборони.

«Клопотання ПП «Озерна алея» задовольнити. Скасувати вжиті ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 10.12.2019 заходи забезпечення позову у справі щодо заборони ПП «Озерна Алея» виконувати будівельні роботи з будівництва спортивно-рекреаційного комплексу з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А у м. Львові», – йдеться в ухвалі Восьмого апеляційного адміністративного суду від 3 січня 2020 року.

Зазначимо, проект на вул. Володимира Великого, 2-А, яким займається ПП «Озерна алея», називається ЖК «Львівська мрія».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Приватне підприємство «Озерна алея» існує з 2014 року і займається будівництвом.

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