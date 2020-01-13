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У Стебнику рецидивіст вбив 44-річного місцевого мешканця

Соломія Головіна

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На Львівщині правоохоронні органи оперативно затримали зловмисника, причетного до вбивства 44-річного жителя міста Стебник Дрогобицького району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що 12 січня у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що  біля одного з житлових будинків на вулиці Стефаника у місті Стебник виявили тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та працівники інших служб. Правоохоронці встановили його особу. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, на тілі якого були ознаки насильницької смерті.

Вжитими заходами було встановлено, що до скоєння злочину причетний річний раніше судимий 37-житель місцевий мешканець. В ніч з 11 на 12 січня під час побутового конфлікту у будинку жителя Стебника він заподіяв загиблому тілесні ушкодження, внаслідок яких чоловік помер на місці події.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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