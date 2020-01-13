У Шевченківському гаю львів'ян безкоштовно пригощатимуть пампухами

У Музеї народної архітектури ім. Климентія Шептицького 18-19 січня у рамках «Свята Пампуха» усіх гостей безкоштовно частуватимуть пампушками. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«Цьогоріч свято відбувається вже в одинадцяте. Як і минулого року воно пройде в Шевченківському гаю. Всі гості свята долучаться до давніх галицьких звичаїв, насолоджуватимуться виступами найкращих вуличних вертепів та дитячих ансамблів. Ну, і звичайно, в програмі свята апетитні частування: цього року кожного відвідувача свята безкоштовно частуватимуть пампушками», – зазначають організатори події.

Під час «Свята Пампуха» кожен охочий може взяти участь в різноманітних конкурсах: на найкращий Різдвяний Вертеп, на найшвидше поїдання пампухів, на найкращу господиню, на «Наймилішого Ангелика» та «Найкапоснішого чортика».

Фото: організатори