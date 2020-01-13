У Львові житло подорожчало на 7%. В яких районах найвигідніше купувати квартиру?

Львів – друге місто в Україні із найвищими цінами на житло. Лише за останні пів року вартість квартири на вторинному ринку зросла в середньому на 3400 доларів. Про це Львівському порталу повідомили аналітики OLX.

Найдорожче квартири коштують у Києві, слідом йде Львів. При чому у Львові за сотанні пів року житло подорожчало на 7%. Зараз за однокімнатну квартиру на вторинному ринку хочуть в середньому 36 000 доларів.

«За останні пів року ціни на одно-, дво- та трикімнатні квартири у Львові виросли в середньому на 3400 доларів, більше – тільки у Києві. Якщо ви плануєте купувати житло у “столиці Галичини”, будьте готові, що за однокімнатну квартиру потрібно заплатити приблизно 36 200 доларів, за двокімнатну – 50 400 доларів, а за трикімнатну – 63 800 доларів», – розповідають аналітики.

Найдешевші одно- та -двокімнатні квартири можна придбати у Залізничному районі: тут їх продають в середньому за 32 000 та 40 000 доларів відповідно.

Натомість помешкання на три кімнати найвигідніше купувати на Сихові, хоча й тут ціна виросла на 10% порівняно з першим півріччям 2019 року. Зараз за трикімнатну квартиру на Сихові доведеться заплатити приблизно 53 400 доларів.

Центральний Галицький район надалі залишається тією частиною Львова, де житло коштує найдорожче. Однокімнатну квартиру серед історичної забудови можна придбати в середньому за 39 850 доларів, а двокімнатну – за 60 000 доларів. Трикімнатні квартири подорожчали на 10 000 доларів або більш, ніж на 13%, і тепер продаються в середньому за 85 000 доларів.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Як зауважують аналітики OLX, найвигідніше житло купувати у Дніпрі та Харкові. На вторинному ринку однокімнатна квартира у Дніпрі зараз коштує орієнтовно 22 250 доларів, в Харкові – трохи більше 23 000 доларів.

За двокімнатну квартиру у Дніпрі хочуть в середньому 29 450 доларів, у Харкові дещо дорожче – 33 550 доларів. Щодо помешкання на три кімнати, то ціни виглядають так: 38 100 доларів (Дніпро) та 45 150 доларів (Харків).