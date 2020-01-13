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У Львові візьмуться латати ями на дорогах

Наталя Дуляба

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У вівторок і середу, 14-15 січня, у всіх районах Львова комунальники проводитимуть ямковий ремонт доріг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, протягом двох днів ями на дорогах Львова будуть латати гарячим асфальтом. Щоправда, ліквідовувати вибоїни будуть не всі, а лише гостроаварійні ділянки.

«Завтра запускаємо в роботу наш асфальтний завод у Шевченківському районі, будемо проводити ямковий ремонт гарячим асфальтом, оскільки у вівторок та середу буде плюсова температура – 6-7 градусів. Будемо ремонтувати дороги там, де є гостроаварійні ями. Комунальні служби отримали доручення, що при проведені ямкового ремонту вони мають спочатку провести зарізку кутів і лише тоді класти асфальт. Це для того, щоб асфальт був якісно покладений і мав довший термін експлуатації», – наголосила Ірина Маруняк.

Також вона додала, що працівники ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛМКП «Львівводоканал» також будуть асфальтувати розриття, які є після ремонту тепло- і водопроводів.

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