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Сьогодні львів’ян кличуть на площу Ринок насолодитися колядками різними мовами

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 січня, біля різдвяної шопки перед Львівською міською радою відбудеться концерт зі звучанням мексиканських та американських колядок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як йдеться у повідомленні, у концерті візьмуть участь діти з парафії св. Йоана Павла ІІ РКЦ (виконання іспанських молитов), Франціско Ґерардо Моран Ґодінез (виконає «Feliz Navidad», «Belem», «Questa noche»), хор Художнього ліцею із Любліна (польські та іспанські колядки).

Гості концерту матимуть змогу приміряти і зробити фото у костюмі біблійних персонажів вертепу (св. Йосифа, Марії, пастушків та царів). Розпочнеться захід о 19 год.

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