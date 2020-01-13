Пробне ЗНО-2020. Зареєстровано вже понад 74 тисячі заявок

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти станом на 10 січня майбутніми учасниками пробного ЗНО сформовано понад 74 тисячі заявок на участь у тестуванні. Про це повідомляє «Освіта.ua».

Більшість учасників традиційно виявляють бажання складати тестування з двох предметів.

Найбільша кількість заявок на участь у пробному ЗНО подана на тести з української мови і літератури, математики, англійської мови та історії України.

Найактивніше реєструються особи, які проживають у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Як відомо, пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вартість складання одного пробного тесту коливатиметься від 138 до 150 грн в залежності від регіону проживання учасника.

У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня.

Тестування з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) буде проведено 28 березня.

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме до 24 січня 2020 року.

Порядок реєстрації для участі в пробному ЗНО оприлюднено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 2 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати проходження тестування.