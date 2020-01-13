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На кордоні з Польщею вилучили два крадені позашляховики

Андрій Котенський

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Впродовж минулої доби прикордонники Мостиського загону виявили автомобіль з підробленим номером кузова та викрадений позашляховик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прикордонного загону.

 

За даними відомства, вчора в пункті пропуску «Краківець» під час оформлення на в’їзд в Україну прикордонники виявили автомобіль марки «BMW Х3» з підробленим номером кузова. Керував автівкою 2012 року випуску, італійської реєстрації, громадянин України.

Автомобіль передали Нацполіції для проведення експертного дослідження.

Водночас у сусідньому пункті пропуску «Шегині» під час оформлення автомобіля марки «Mercedes-Benz GLE», що в’їжджав до України, спрацювала база даних Інтерпол. В ході перевірки встановлено, що транспортний засіб 2016 року випуску чотири дні тому був викрадений в Чехії. За кермом розшукуваного авто перебував 39-річний киянин.

Про даний факт прикордонники проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Водія та автомобіль передано представникам Нацполіції.

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