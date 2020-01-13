ЛКП «Зелений Львів» отримало нового керівника. Що про нього відомо

43-річний Володимир Данилюк став новим директором ЛКП «Зелений Львів». У Львівській міській раді він працює вже 11 років поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Володимира Данилюка призначили новим керівником ЛКП «Зелений Львів» 11 січня 2020 року. До цього він працював заступником директора департаменту містобудування Львівської міської ради.

Володимир Данилюк у своїй декларації зазначив, що має частку квартири у Львові, їздить на автомобілі Skoda Octavia 2013 року випуску. На попередній посаді торік він заробив більше 460 000 гривень. Ще 330 00 гривень Данилюк тримає готівкою.

Довідка: Володимир Данилюк народився 11 жовтня 1976 року у Львові. З 1993 по 1998 рр. навчався в Київському військовому інституті управління і зв’язку (інженер з радіоелектроніки). У 2002-2006 рр. – юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка (юрист).

Досвід роботи:

31.07.1998 – 12.03.2001 –Збройні сили України. Начальник радіотехнічного пункту;

12.03.2001 – 21.12.2002 – Збройні сили України. Командир радіотехнічної роти;

21.12.2002 – 15.09.2007 – Збройні сили України. Начальник відділення радіотехнічної розвідки;

02.06.2008 – 29.02.2016 – головний спеціаліст, менеджер відділу організаційної роботи, обліку та звітності управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради;

01.03.2016−31.12.2016 – начальник відділу здійснення декларативних і дозвільних процедур інспекції ДАБК у м. Львові;

02.01.2017 – 31.01.2017 – головний спеціаліст відділу виконання дозвільних та реєстраційних функцій інспекції ДАБК у м. Львові;

01.02.2017 – 11.03.2018 – начальник управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради;

12.03.2018 – 05.08.2018 – головний спеціаліст апарату департаменту містобудування Львівської міської ради;

06.08.2018 – 10.11.2019 – заступник директора департаменту містобудування Львівської міської ради з питань екології та природних ресурсів;

11.11.2019 – 10.01.2020 – заступник директора департаменту містобудування Львівської міської ради;

з 11.01.2020 – директор ЛКП «Зелений Львів».

Зазначимо, що дотепер із 2012 року ЛКП «Зелений Львів» очолював Богдан Мосвяк. Підприємство займається парками Львова, зеленими насадженнями і благоустроєм.