Калейдоскоп емоцій на сцені Львівської опери: репертуар на тиждень

Львівська національна опера цього тижня подарує калейдоскоп емоцій своїм шанувальникам. У репертуарі на найближчі дні – перлина світового балету «Лебедине озеро», балет-казка «Лускунчик», різдвяне дійство «З нами – Бог! Розумійте, народи…». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

ЧЕТВЕР, 16 Січня, – балет «Лебедине озеро» П. Чайковського

Одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія протягом довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Саме це мав на увазі великий хореограф ХХ століття Джордж Баланчин, коли вимовив знамениту фразу: «Щоб театральний зал завжди був повний, треба кожен балет називати «Лебедине озеро».

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебедя Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути коханій людську подобу назавжди.

Початок о 18:00, квитки на балет «Лебедине озеро».

П’ЯТНИЦЯ, 17 Січня, – опера «Страшний двір» С. Монюшка

Творам основоположника польської класичної музики С. Монюшка (1819-1872) притаманні мелодійність, ліризм, опора на національний і пісенний фольклор, доступність музичної мови. Кожна із його дванадцяти опер у свій час супроводжувалася великим успіхом глядачів, а опера «Cтрашний двір» (1865) перейшла на сцени й інших європейських країн. Цей твір із загадковою назвою захоплює поєднання драматичного і комічного.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Страшний двір».

СУБОТА, 18 Січня; НЕДІЛЯ, 19 Січня, – балет «Лускунчик» П. Чайковського

Глядачів захоплять хоробрість Принца-Лускунчика, який переміг військо підступної Мишильди, доброта і сміливість маленької Марі, що розгледіла в ляльці-Лускунчику благородного і безстрашного Принца і, звичайно, казковий світ новорічних чудес і перетворень.

Балет «Лускунчик» у постановці Львівської національної опери – це дивовижна, добра різдвяна казка. Це справжній новорічний сімейний спектакль з чарівним сюжетом і яскравим калейдоскопом сцен!

18 січня, початок о 12:00, квитки на балет «Лускунчик».

19 січня, початок о 18:00, квитки на балет «Лускунчик».

НЕДІЛЯ, 19 Січня, – різдвяне дійство «З нами – Бог! Розумійте, народи…»

«З нами – Бог! Розумійте, народи…» – ці слова з церковного піснеспіву дали назву концертові, який поєднав українські колядки, різдвяні й новорічні пісні народів світу.

Хоровий спів у супроводі симфонічного оркестру, сольні виступи найкращих співаків хору; лаконічні, мовби вишиті з вибіленого на сонці полотна, костюми; ритмічне сценічне дійство – ось приваби цього вишуканого музичного дивертисменту, що підсилює новорічно-різдвяний настрій і зберігає його в пам’яті надовго.

Початок о 12:00, квитки на різдвяне дійство «З нами – Бог! Розумійте, народи…».

Фото: Львівська опера