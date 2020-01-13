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«Йорданські пампухи» для воїнів. Небайдужі львів’яни зібрали допомогу бійцям на передову

Вероніка Рой

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В середу, 15 січня, ГО «Львівська обласна організація «Ветеранський Рух» вдруге відправить допомогу бійцям. Цього разу харчі, медикаменти, засоби обігріву повезуть у 20 найгарячіших точок на лінії зіткнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в ГО «Львівська обласна організація «Ветеранський Рух», цю допомогу зібрали небайдужі люди та учасники організації — військові, щоб передати в зону проведення операції об’єднаних сил на Сході України. А це: 2 100 пампухів, 150 м кров’янки, 600 кг фруктів (мандарини, апельсини), 100 кг твердого сиру, тушонки, сигарети, переносні засоби обігріву, які можна ставити безпосередньо в окопах і бліндажах, медикаменти та укомплектовані медичні сумки тощо.

«Ми вдруге відправляємо допомогу для своїх побратимів-воїнів АТО на Сході України. Готуємося до виїзду 15 січня. Транспорт нам надає Львівська міська рада. Це вже другий наш виїзд — перший був на Миколая, де ми везли 12 тисяч вареників та інші продукти, одяг, ліки. А зараз це так звані «Йорданські пампухи» для воїнів. Впродовж трьох днів об’їдемо всі найгарячіші точки, починаючи від Мар’їнки — а це 20 точок на самій лінії зіткнення. Туди їдуть безпосередньо наші бійці з організації.

Безперечно, це не остання наша поїздка. Ми плануємо ще одну, бо безпосередньо спілкуємося з хлопцями на передовій, і все, що їм необхідно, готуємо і веземо. Воюють наші хлопці, і ми зобов’язані їм допомагати», — розповів голова ГО Львівська обласна організація «Ветеранський Рух», полковник Олег Лазар,.

Авто із допомогою вирушить з вул. Дніпровської, 1 (від головного офісу ГО «Ветеранський Рух»).

Фото: ЛМР

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