З 16 січня вся реклама повинна бути українською мовою

З четверга, 16 січня, вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Із зазначеної дати набувають чинності норми статті 32 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який був ухвалений Верховною Радою України 25 квітня минулого року. Ця стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами.

Відтак вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою.

Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу.

У друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації.

Також цим законом були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими визначено, що порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.