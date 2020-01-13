ОСТАННІ НОВИНИ

З 16 січня вся реклама повинна бути українською мовою

Ольга Денисяка

|

З четверга, 16 січня, вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

 

Із зазначеної дати набувають чинності норми статті 32 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який був ухвалений Верховною Радою України 25 квітня минулого року. Ця стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами.

Відтак вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою.

Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу.

У друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації.

Також цим законом були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими визначено, що порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...