Юні львів’яни вибороли першість на Чемпіонаті України з бадмінтону

У Львові завершився Чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків і дівчат. Участь у ньому взяли понад 80 юних спортсменів 2006 року народження та молодші. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На чемпіонат з’їхалися бадмінтоністи з різних куточків України, зокрема Миколаєва, Дніпра, Харкова та інших міст. Чемпіонами стали львів’яни Олександр Чирун та Данило Мац.

Востаннє Чемпіонат України з бадмінтону відбувався у Львові понад 10 років тому. Змагання є останнім етапом відбору до складу збірної на Чемпіонат Європи, який назабаром стартує у Франції

Як повідомили у пресслужбі федерації бадмінтону Львівщини, підсумувавши результати усіх попередніх ігор, сформовано українську команду юнаків і дівчат, які боротимуться за звання найкращих бадмінтоністів Європи. До складу збірної увійшли троє львів’ян: Данило Мац, Олександр Чирун та Вікторія Полійчук, які гратимуть у французькому Лєвіні у парній та змішаній категоріях.

«Змагання у Франції розпочнуться вже менше, ніж за місяць і ми беремося за серйозну підготовку до них. Львів’яни добре показали себе на Чемпіонаті України, який щойно закінчився і ми сподіваємося, що і у Франції покажемо високий рівень гри», – зазначила голова Федерації бадмінтону Львівщини Оксана Гречанюк.

Чемпіонат Європи з бадмінтону U15 триватиме з 14 по 16 лютого у Франції, в місті Лєвін. Планується, що участь у ньому візьмуть представники з понад 40 країн і змагання стануть однією з наймасштабніших бадмінтонних подій 2020-го року.