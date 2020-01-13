Галицька митниця вилучила товару на понад пів мільйона

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» митники вилучили товару на майже 570 тисяч гривень через те, що подані документи містили неправдиві відомості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як зазначається, у пункт пропуску «Краківець – Корчова» в напрямку «в’їзд в Україну» в’їхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з документами, поданими до митного контролю на адресу одного з підприємств міста Києва, переміщували понад 18 тонн вживаного одягу, взуття та текстилю. Відправником зазначено компанію з Бельгії, а продавцем ‒ компанія з Шотландії.

«Однак за результатами перевірки митники з’ясували, що компанія з Бельгії не здійснювала завантаження транспортного засобу та не надавала будь-яких товаросупровідних документів на вказаний вантаж на адресу підприємства в Києві. Таким чином, представник компанії з Шотландії подав, як підставу для переміщення товарів документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару», – зазначають у Галицькій митниці.

Водночас наголошується, що такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вартістю майже 570 тис. грн. вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця