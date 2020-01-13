ОСТАННІ НОВИНИ

Галицька митниця вилучила товару на понад пів мільйона

Соломія Головіна

|

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» митники вилучили товару на майже 570 тисяч гривень через те, що подані документи містили неправдиві відомості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Як зазначається, у пункт пропуску «Краківець – Корчова» в напрямку «в’їзд в Україну» в’їхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з документами, поданими до митного контролю на адресу одного з підприємств міста Києва, переміщували понад 18 тонн вживаного одягу, взуття та текстилю. Відправником зазначено компанію з Бельгії, а продавцем ‒ компанія з Шотландії.

«Однак за результатами перевірки митники з’ясували, що компанія з Бельгії не здійснювала завантаження транспортного засобу та не надавала будь-яких товаросупровідних документів на вказаний вантаж на адресу підприємства в Києві. Таким чином, представник компанії з Шотландії подав, як підставу для переміщення товарів документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару», – зазначають у Галицькій митниці.

Водночас наголошується, що такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вартістю майже 570 тис. грн. вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...