Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші

Вчора, 12 січня, російські збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», а саме: поруч з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», а саме: поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін; поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів – 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.