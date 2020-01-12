Затримали підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Сьогодні, 12 січня, правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Київщини.

«Завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва. На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито», – йдеться в повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії, правоохоронці працюють над затриманням усіх учасників злочинної організації та встановлюють замовників.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео затримання одного з підозрюваних. Він також додав, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї.

«Добре пам’ятаю той день. У 2017-му група невідомих розстріляла автомобіль Осмаєва і Окуєвої. Зброю кіллери залишили на місці злочину… ДНК затримало збіглося з ДНК, яке було на залишеній на місці події зброї», – написав Аваков.

Нагадаємо, невідомі напали і розстріляли Аміну Окуєву на Київщині наприкінці жовтня 2017 року. Її чоловік Адам Осмаєв, який у цей момент перебував також в автомобілі, вижив.

Як відомо, Аміна Окуєва – медик, відома українська активістка чеченського походження. Брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2».

Фото, відео: Facebook Арсена Авакова