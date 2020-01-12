ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 12 січня, правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Київщини.

 

«Завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва. На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито», – йдеться в повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії, правоохоронці працюють над затриманням усіх учасників злочинної організації та встановлюють замовників.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео затримання одного з підозрюваних. Він також додав, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї.

«Добре пам’ятаю той день. У 2017-му група невідомих розстріляла автомобіль Осмаєва і Окуєвої. Зброю кіллери залишили на місці злочину… ДНК затримало збіглося з ДНК, яке було на залишеній на місці події зброї», – написав Аваков.

Нагадаємо, невідомі напали і розстріляли Аміну Окуєву на Київщині наприкінці жовтня 2017 року. Її чоловік Адам Осмаєв, який у цей момент перебував також в автомобілі, вижив.

Як відомо, Аміна Окуєва – медик, відома українська активістка чеченського походження. Брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2».

Фото, відео: Facebook Арсена Авакова

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...