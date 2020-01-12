У горах на Сколівщині рятували травмованого хлопчика

У суботу, 11 січня, на одній із гірськолижних трас комплексу «Захар Беркут» травмувався 10-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

10-річний лижник із Дніпра отримав травму голови на горі Високий Верх, що в масиві Сколівські Бескиди.

Рятувальниики надали дитині домедичну допомогу і спустили його з гори, де й передали лікарям.

Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!