У горах на Сколівщині рятували травмованого хлопчика

У суботу, 11 січня, на одній із гірськолижних трас комплексу «Захар Беркут» травмувався 10-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
10-річний лижник із Дніпра отримав травму голови на горі Високий Верх, що в масиві Сколівські Бескиди.
Рятувальниики надали дитині домедичну допомогу і спустили його з гори, де й передали лікарям.
Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!
Наталя Дуляба