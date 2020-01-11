У Самбірському районі 25-річний водій мікроавтобуса збив пішохода

У п’ятницю, 10 січня, у селі Стрілковичі Самбірського району сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, ДТП сталась о 17:55 год. Водій мікроавтобуса «Пежо Експерт», 25-річний мешканець Самбірщини, збив пішохода, 58-річного жителя цього ж району.

Чоловік отримав травми, тож його госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії.